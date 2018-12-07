Агент Моурінью розповів про перспективи португальця залишитись в Манчестер Юнайтед

Агент Жорже Мендеш, який представляє інтереси головного тренера Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью, розповів про можливий відхід наставника з клубу.

"З'явилися нові чутки про відхід Моурінью з Манчестер Юнайтед. Вони не мають нічого спільного з реальністю. Жозе щасливий в МЮ, а клуб задоволений ним.

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У нього довгострокова угода з манкуніанцями. Моурінью відданий Манчестер Юнайтед і продовжує будувати з ним сильну команду, яка буде здатна перемагати", – цитує Мендеша The Telegraph.

Раніше повідомлялося, що Моурінью зацікавлений в поверненні в мадридський Реал, який він очолював з 2010 по 2013 рік.

Манчестер Юнайтед займає восьме місце в турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги після 15 турів.