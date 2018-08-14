Агент Модріча: Рано чи пізно Лука опиниться в Серії А

Представник хорватського хавбека Реала Луки Модріча Марко Налетіліч прокоментував ситуацію з трансфером в футболіста в Інтер.
"Модріч не просто замислювався над переходом в Інтер, йому дійсно сподобалася ідея отримати важливу роль в цьому клубі.
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У мене є відчуття, що рано чи пізно Лука виступатиме в Італії. Він виріс на матчах серії А", – цитує Налетіліча Tuttosport.
Раніше повідомлялося, що Інтер запропонував Модрічу чотирирічний контракт із зарплатою 10 мільйонів євро на рік. Саме через інтерес до Модріча з боку міланського клубу президент "вершкових" Флорентіно Перес вирішив переглянути умови співпраці з найкращим футболістом ЧС-2018 та збільшити йому зарплатню до тієї суми, яку пропонував Інтер.