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Агент Модріча: Рано чи пізно Лука опиниться в Серії А

18:10 227 Читать на русском
Агент Модріча: Рано чи пізно Лука опиниться в Серії А
Лука Модріч / Фото: соцмережі

Представник хорватського хавбека Реала Луки Модріча Марко Налетіліч прокоментував ситуацію з трансфером в футболіста в Інтер.

"Модріч не просто замислювався над переходом в Інтер, йому дійсно сподобалася ідея отримати важливу роль в цьому клубі.

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У мене є відчуття, що рано чи пізно Лука виступатиме в Італії. Він виріс на матчах серії А", – цитує Налетіліча Tuttosport.

Раніше повідомлялося, що Інтер запропонував Модрічу чотирирічний контракт із зарплатою 10 мільйонів євро на рік. Саме через інтерес до Модріча з боку міланського клубу президент "вершкових" Флорентіно Перес вирішив переглянути умови співпраці з найкращим футболістом ЧС-2018 та збільшити йому зарплатню до тієї суми, яку пропонував Інтер.

Теги
Інтер Інтер Реал Мадрид Реал Мадрид Трансфери Лука Модріч Лука Модріч Іспанія
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