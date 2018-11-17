Агент Модріча: Інтер все ще хоче придбати Луку

Агент Модріча розповів, що міланський Інтер все ще прагне придбати Луку Модріча.

"Я знаю, що Інтер все ще зацікавлений в придбанні Луки Модріча, але не думаю, що Реал його відпустить.

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Трансфер Роналду став для них великою втратою. Якщо Модріч, який є двигуном команди, піде, у Мадрида будуть ще більші неприємності.

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Чи зможе Ковачіч замінити Модріча? Це дуже цікавий та важливий гравець для Челсі. Але це інший гравець, я думаю, що він ніколи не вийде на рівень Модріча", – цитує агента Тuttomercatoweb.