"Буквально вчора виставив на благодійний аукціон для потреб ЗСУ свій автомобіль. Mercedes SL 500 – весела машина, на якій можна добре їздити, але мені вона вже не потрібна.

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Я виріс із цієї машини і мої життєві цінності змінилися. Найближчим часом нам треба буде не веселитися, а відбудовувати країну, до якої прийшли ці виродки.

Це ексклюзивний автомобіль, на ньому їздили усі топові футболісти нашої прекрасної країни. Виручені від продажу гроші я віддам у фонд Романа Зозулі. Він вже знає, як цими грошима розпорядитися далі, бо Рома – суперпатріот. Він хоче передати гроші на допомогу полку "Азов", із представниками якого спілкується щодня. Ми з ним постійно на зв'язку, і я йому допомагаю, як можу. Якби таких людей у ​​нас було хоча б уп'ятеро більше, ми б цих під*расів вигнали вже давно.

Яку суму вже вдалося зібрати? На жаль, російські негідники почали скаржитися на мій пост і Instagram його видалив на сумі 8200 доларів. Довелося запустити аукціон наново, вже зібрали 10 тисяч. Думаю, якщо пост повисить ще п'ять днів, можна буде зібрати 15 тисяч", – сказав Панков в інтерв'ю FanDay.

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