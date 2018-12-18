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Агент Марсьяля сумнівається у продовженні контракту форварда з Манчестер Юнайтед

13:07 161 Читать на русском
Агент Марсьяля сумнівається у продовженні контракту форварда з Манчестер Юнайтед
Антоні Марсьяль / ФК Манчестер Юнайтед

Агент форварда Манчестер Юнайтед Антоні Марсьяля висловив песимістичні прогнози щодо продовження контракту його клієнта з "червоними дияволами".

Антоні Марсьяль може продовжити контракт з Манчестер Юнайтед, за який виступає з 2015 року, перейшовши з Монако.

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За інформацією goal.com, агент футболіста висловив сумніви в тому, що його клієнт підпише нову угоду і продовжить грати на Олд Траффорд. Справа в тому, що футболіст не отримує регулярної ігрової практики.

Контракт француза з "червоними дияволами" діє до кінця сезону 2019/20, і ним вже цікавляться інші англійські гранди.

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