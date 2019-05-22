Агент Маліновського підтвердив інтерес Наполі

Агент хавбека Генка Руслана Маліновського Сергій Серебренніков назвав суму, яку хоче отримати клуб за футболіста.

"Маліновський володіє хорошими якостями, зокрема, високою технікою, і допомагає команді грати швидше.

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Наполі? Було б нечесно називати клуби, але я розмовляв з багатьма італійськими та англійськими командами. Генк зажадає за Маліновського не менше 10 мільйонів євро.

Для Руслана настав час зробити великий крок уперед. Нас цікавить не стільки участь в Лізі чемпіонів, скільки перспектива зростання клубу, і Наполі відповідає цим параметрам", – цитує Серебреннікова Calcio Napoli 24.