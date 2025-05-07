Генеральна прокуратура Португалії звинуватила суперагента у шахрайстві щодо сплати податків, інформує Correio da Manhã.

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Звинувачення стосується не футбольних справ Мендеша, а радше пожертвування дружині майже половини капіталу компанії, яку згодом купила інша компанія, пов'язана із Жорже. Португальські податкові органи стверджують, що пожертва була фіктивною і нібито призвела до втрати державою податків у розмірі 18 мільйонів євро. Саме такий штраф агент має компенсувати Португалії. Мендеш погодився виплатити цю суму, хоча його адвокати запевняють у безпроблемній податковій перевірці з 2014 року.

Нагадаємо, одним з клієнтів агентства Жорже Gestifute є Андрій Лунін, якого якраз оцінюють у 18-20 млн євро.

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