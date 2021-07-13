Харун Арслан, який захищає інтереси екс-наставника Німеччини Йоахіма Льова, вирішив "не псувати собі вечір".

"Льов очолить збірну Росії? Це просто чутки, не більше того. Чи розглядає Йоахім таку можливість? Навіть не хочеться коментувати чутки. До того ж, сьогодні такий прекрасний вечір", – цитує Арслана Sport24.

Льов сенсаційно може перебратися до Росії

Після Євро-2020 Льов покинув крісло головного тренера збірної Німеччини після 16 років роботи. У свою чергу, російська федерація після провального виступу своєї команди на континентальній першості звільнила Станіслава Черчесова.

Раніше, німецький фахівець запевняв, що планує відпочити і не збирається очолювати жодну команду у цьому році.

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