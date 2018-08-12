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Агент Куртуа пояснив, чому його клієнт вирішив покинути Челсі

18:30 212 Читать на русском
Агент Куртуа пояснив, чому його клієнт вирішив покинути Челсі
Тібо Куртуа / Фото з соцмереж

Агент бельгійського голкіпера Крістофф Хенротай розповів причину відходу Куртуа з Челсі.

"Куртуа вирішив покинути Челсі через родину. Чутки про те, що є інші причини – брехня. Якби його сім'я мешкала у Лондоні, мабуть, все було б інакше.

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У нього не було причин залишати Челсі, він би залишився у клубі. Куртуа міг би виграти трофеї з "синіми" проте, на жаль, його родина живе в Мадриді.

У Тібо залишався один рік по контракту. Челсі були зацікавлені у трансфері. Куртуа пішов через особисті причини і це треба поважати", – розповів агент голкіпера Goal.

Голкіпер перейшов у Реал з Челсі за 35 млн євро, також Мадрид віддав лондонцям в оренду хавбека Матео Ковачіча. Сам Куртуа бойкотував тренування "синіх" заради переїзду в столицю Іспанії.

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Теги
Іспанія Трансфери Реал Мадрид Трансфери Челсі Тібо Куртуа Тібо Куртуа Челсі Челсі
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