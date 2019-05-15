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Агент Коутінью розповів, чи покине бразилець Барселону після приходу Грізманна

15 травня 17:11 734 Читать на русском
Агент Коутінью розповів, чи покине бразилець Барселону після приходу Грізманна
Філіппе Коутінью / Reuters

Агент півзахисника Барселони Філіппе Коутінью переконаний, що навіть можливий прихід Антуана Грізманна не вплине на статус його клієнта в команді.

Андреа Бертолуччі, який представляє інтереси хавбека, не бачить приводів для паніки.

Барселона не має пропозицій від інших клубів щодо трансферу Коутінью

"Інформація про те, що Грізманн прийде на місце Філіппе в Барселоні – неправда. Я не знаю, чому хтось про це говорить. Тому я більше не хочу говорити, але це точно помилкова думка", – сказав агент в коментарі AS.

У 53 іграх поточного сезону Коутінью відзначився 11 голами.

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Теги
Іспанія Трансфери Барселона Барселона Антуан Грізманн Антуан Грізманн Філіппе Коутінью Філіппе Коутінью
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