Антоніо Конте воліє продовжити свою відпустку замість того, щоб поринати у "болото" на Емірейтс.

Італійцю приписували переговори з Арсеналом, однак агент Федеріко Пасторелло спростував чутки: "Ні, це абсолютна неправда".

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Влітку Конте розірвав контракт з Інтером і вирішив взяти відпустку. Арсенал провально розпочав сезон, тому ЗМІ активно шукають заміну Мікелю Артети. Іспанцю нібито дали 3 матчі на виправлення ситуації.

Нагадаємо, в найближчому турі "каноніри" прийматимуть Норвіч, який також йде без очок після трьох поєдинків.

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