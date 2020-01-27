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Агент Кавані прибув у Мадрид для оформлення трансферу в Атлетіко

23:17 124 Читать на русском
Агент Кавані прибув у Мадрид для оформлення трансферу в Атлетіко
Едінсон Кавані / Reuters

Трансферна сага форварда ПСЖ Едінсона Кавані близька до свого завершення.

Перехід уругвайця в Атлетіко може бути оформлений у найближчі кілька годин, стверджує AS.

Кавані відхилив пропозицію Манчестер Юнайтед

Агент Кавані вже прибув у Мадрид, щоб узгодити всі подробиці трансферу. Близьке оточення 32-річного нападника переконане в успішному завершенні переговорів. Контракт Кавані з "матрацниками" буде розрахований на 2,5 років з опцією продовження ще на один сезон.

У поточному сезоні Ліги 1 уругваєць провів 9 матчів, в яких відзначився двома голами.

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ПСЖ ПСЖ Іспанія Трансфери Трансфери Чемпіонату Іспанії Едінсон Кавані Едінсон Кавані Атлетіко Атлетіко
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