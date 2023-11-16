"Інтерес Реала? Приймати рішення тільки Ерлінгу, він є господарем своєї долі. Він завжди робитиме те, що в його інтересах і в інтересах Манчестер Сіті. Коли всі вони будуть готові до змін, подібний перехід може відбутися.

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Я знаю точно одне – Ерлінг завжди буде ставитися до Ман Сіті з повагою. Якщо він захоче змінити клуб – ми заздалегідь сповістимо про це представників команди. Безумовно, повага має бути як з боку клубу, так і з боку гравців. Я не сумніваюся, що в Манчестері поважатимуть Ерлінга", – наводить слова Піменти Relevo.

В нинішньому сезоні Холанд зіграв за "містян" 18 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився 17 голами і чотирма результативними передачами. Контракт гравця з нинішнім клубом діє до кінця червня 2027 року.

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