Рафаєла Пімента – один із найпопулярніших агентів у світі. Серед її клієнтів такі зірки як Доннарумма, Погба, Верратті та Холанд. Пімента оцінила зірку Манчестер Сіті, назвавши неймовірну суму.

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"Він такий простий, настільки не вражений блискучістю всіх цих змін, які відбуваються з ним зараз. Він не вважає себе кимось важливим. У мене немає сумнівів, що Холанд коштує 1 мільярд євро. Це не оцінка. Я знаю, що говорю. Це майбутнє. Одного разу він стане найкращим гравцем у світі? Можливо", – розповіла вона в програмі Téléfoot.

Ерлінг Холанд зіграв в цьому сезоні 23 матчі в АПЛ за Манчестер Сіті. Він забив 26 голів та зробив чотири результативні передачі. Нагадаємо, що влітку за нападника англійський клуб заплатив 75 мільйонів євро.

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