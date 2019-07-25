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Агент Хамеса прибув на переговори з Наполі

20:28 117 Читать на русском
Агент Хамеса прибув на переговори з Наполі
Хамес Родрігес / фото із соцмереж

Колумбійський хавбек Хамес Родрігес може продовжити кар'єру в чемпіонаті Італії.

Агент півзахисника Реала Хамеса Родрігеса Жорже Мендеш прилетів до Італії на переговори з представниками Наполі, повідомляє Marca.

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Зазначається, що неаполітанці хочуть взяти колумбійця в оренду до кінця сезону, Реал же розраховує на повноцінний трансфер в розмірі 50 мільйонів євро.

До слова, останні два сезони Хамес грав на правах оренди в Баварії. У минулому сезоні на рахунку 28-річного хавбека 28 матчів і 7 голів у всіх турнірах.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Італія Жорже Мендеш Хамес Родрігес Хамес Родрігес Наполі Наполі
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