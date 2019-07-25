Агент Хамеса прибув на переговори з Наполі

Ліга Європи — 20:28 515
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Українці в Лізі Європи: Сергійчук відзначився асистом, чотири перемоги з чотирьох
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Трансферне літо-2019: з Італії не їдуть в Іспанію, АПЛ найбільше купує в інших топ-лігахСвіт — 19:35 438
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Тоттенхем – Манчестер Юнайтед: справедлива перемога "дияволів", курйозні голи, фейли голкіпера та ностальгія за АПЛСвіт — 16:26 2087
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Шевченко поступається лише Роналду, а Зінченко підкорює Гвардіолу: українці, які найкрутіше "вистрілювали" за кордономСвіт — 13:30 5614
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