Агент Гармаша розкрив причини переходу клієнта в Різеспор

Відомий український агент Вадим Шаблій прокоментував перехід свого підопічного Дениса Гармаша з Динамо у Різеспор на правах оренди.

"Київське Динамо і турецький Різеспор досягли домовленості щодо оренди півзахисника киян Дениса Гармаша. Угода розрахована до кінця сезону.

Гармаш офіційно перейшов у Різеспор

У Дениса є велике бажання грати у футбол і постійно виходити в основному складі. У Динамо йому не вистачало ігрової практики. Тому оренда в міцну команду чемпіонату Туреччини для нього – важливий етап у кар'єрі. Удачі, Денисе!" – написав Шаблій у своєму Instagram.

До слова, востаннє Гармаш виходив у старті Динамо ще 3 листопада минулого року – матч 13 туру УПЛ проти Львова, в якому кияни перемогли 4:0.

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