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Агент Гармаша розкрив причини переходу клієнта в Різеспор

07:30 768 Читать на русском
Агент Гармаша розкрив причини переходу клієнта в Різеспор
Шаблій і Гармаш / Фото з відкритих джерел

Відомий український агент Вадим Шаблій прокоментував перехід свого підопічного Дениса Гармаша з Динамо у Різеспор на правах оренди.

"Київське Динамо і турецький Різеспор досягли домовленості щодо оренди півзахисника киян Дениса Гармаша. Угода розрахована до кінця сезону.

Гармаш офіційно перейшов у Різеспор

У Дениса є велике бажання грати у футбол і постійно виходити в основному складі. У Динамо йому не вистачало ігрової практики. Тому оренда в міцну команду чемпіонату Туреччини для нього – важливий етап у кар'єрі. Удачі, Денисе!" – написав Шаблій у своєму Instagram.

До слова, востаннє Гармаш виходив у старті Динамо ще 3 листопада минулого року – матч 13 туру УПЛ проти Львова, в якому кияни перемогли 4:0.

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Киевское «Динамо» и турецкий «Ризеспор» достигли договоренности об аренде полузащитника киевлян Дениса Гармаша. Соглашение рассчитано до конца сезона. У Дениса большое желания играть в футбол и быть постоянно в основном составе. В «Динамо» ему не хватало игровой практики. Поэтому аренда в крепкую команду чемпионата Турции @crizesporas для него важный этап в карьере. Удачи, Денис! Dynamo Kyiv and the Rizespor have reached an agreement on the loan of Dynamo midfielder Denys Harmash. The deal is effective until the end of this season. Denys has a great desire to play football and to be the first team regular. He lacked game practice at Dynamo. Therefore, going on loan to the strong Turkish League side @crizesporas is an important career stage for him. Good luck, Denys! #prostarteam #prostarfootballagency #turkey #Rizespor

Публикация от Shablii Vadim (@shablii_vadim)

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Трансфери Динамо Динамо Різеспор Різеспор Трансфери Динамо Київ Українці за кордоном Денис Гармаш Денис Гармаш Вадим Шаблій
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