Раніше ім'я португальського фахівця фігурувало серед ймовірних кандидатів на посаду головного тренера збірної України, але жодних передумов для цього не було.

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Принаймні, на цьому наголошує агент Фонсеки Марку Абреу. "Спекуляції, що пов'язують мого клієнта Паулу Фонсеку з УАФ, неправдиві. Ми ніколи з ними не контактували", – цитує агента телеграм-канал Бомбардир.

Нагадаємо, крісло головного тренера "синьо-жовтих" після відходу Андрія Шевченка досі залишається вакантним. Водночас Паулу Фонсека поки так і не знайшов нове місце роботи після завершення контракту з Ромою в кінці минулого сезону.

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