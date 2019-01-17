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Агент ФІФА Еркан розповів, хто може очолити Шахтар, якщо Фонсека залишить клуб

15:41 1619 Читать на русском
Агент ФІФА Еркан розповів, хто може очолити Шахтар, якщо Фонсека залишить клуб
Абдула Авчі / фото із соцмереж

Агент ФІФА Доган Еркан розповів про те, ким Шахтар може замінити Паулу Фонсека на тренерському містку команди в разі відходу португальського фахівця в інший клуб.

"У головного тренера Шахтаря Паулу Фонсеки є пропозиція з Великобританії. Тому, "гірники" думають про запрошення Абдули Авчі. Але це може статися в кінці сезону.

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Шахтар наполягає і хоче мати з ним справу, коли настане літнє міжсезоння. Абдула Авчі, який вже мав контакт з українським клубом, своєю чергою, сказав, що може зустрітися з представниками Шахтаря знову, але тільки в кінці поточного сезону", – цитує Еркана Radyospor.

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Нагадаємо, Абдула Авчі є головним тренером турецького клубу Істанбул Башакшехір, який очолює турнірну таблицю поточного чемпіонату Туреччини.

Теги
Шахтар Шахтар Туреччина Паулу Фонсека Паулу Фонсека Абдула Авчі Абдула Авчі
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