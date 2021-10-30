Мартін Скутс, менеджер півзахисника Крістіана Еріксена, відреагував на чутки про потенційне прощання свого клієнта з Інтером.

"У будь-якого футболіста є ціна. Крістіан має контракт з Інтером, тож у нього технічно теж є ціна. Все це питання ціни, це має не дуже великий стосунок до самого Крістіана.

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У Еріксена все гаразд, він багато часу проводить із сім'єю. Він у хорошій формі. Якщо з'являться якісь новини щодо його майбутнього, ми про це повідомимо", – цитує агента Goal.

Нагадаємо, данському хавбеку вживили кардіостимулятор після зупинки серця на Євро-2020. Крістіан готовий продовжити грати у футбол, але італійські закони забороняють професіонально займатися спортом людям з кардіостимуляторами. Відтак, Інтер шукатиме данцю новий клуб.

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