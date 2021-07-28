"Останні два тижні представники Трабзонспора часто контактують зі мною і в найближчі дні збираються конкретизувати свою пропозицію щодо Артема.

Трабзонспор готується зробити пропозицію щодо Довбика – турки торгуватимуться на своїх умовах

Як вони мені повідомили, їм дуже комфортно працювати з колишніми гравцями данського Мітьюлланда, за який свого часу виступав і нападник СК Дніпро-1. І наводять приклад зі ще одним екс-нападником Мітьюланнда – норвежцем Александером Сьорлотом, який захищаючи кольори Трабзонспора багато забивав, а зараз виступає за німецький РБ Лейпциг. Свої плани щодо посилення атаки турки пов'язують з придбанням Довбика і орендою Сьорлота.

Тому треба почекати пропозиції Трабзонспора, а вже потім робити якісь висновки. Тим більше, що до закриття трансферного вікна ще достатньо часу", – сказав Люндовський у коментарі Meta Ratings.

Нагадаємо, після Євро-2020 на Артема почалось справжнє полювання – інтерес до українця проявляли Гент, Андерлехт, Реал Сосьєдад, Марсель, Торіно, а також Динамо та Шахтар.

Герой дня: Артем Довбик міг забивати у Динамо, але пішов складнішим шляхом – історичний гол за Україну вражає Європу