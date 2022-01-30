"Хочу зараз закінчити всі ці спекуляції щодо можливого переходу Артема до турецького чемпіонату. Справді, фактично, всі турецькі гранди за останній рік позначили свій інтерес до Довбика. Ми з СК Дніпро-1 знаємо про це. Але на цьому етапі про перехід не йдеться.

Довбик міг опинитись в Туреччині ще влітку – одразу 4 клуби цікавились форвардом

Так. Можу вам підтвердити, що були розмови з клубами із топ-5 європейських ліг. Не про все можу зараз сказати, але, наприклад, інтерес Торіно, про який писали днями, реальний. Постійно до нас як до його представників звертаються різні клуби. Але зараз, наголошую, Довбик у розташуванні СК Дніпро-1.

Довбик – це футболіст, для якого на першому місці спортивна мотивація. Він уже грав у західній Європі (кілька разів вигравав чемпіонат та кубок Данії). Зараз його мрія – грати в одній із провідних ліг Європи, тим більше, що його результативність на клубному та міжнародному рівні сприяють тому, що такі пропозиції є", – сказав Люндовський у коментарі Sport Arena.

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