Агент Дибали відреагував на чутки про "зрадницький" перехід в Інтер
4 травня 23:43 - Читать на русском
Агент Хорхе Антун порадив не поспішати з висновками щодо майбутнього свого клієнта – Пауло Дибали.
Сьогодні низка ЗМІ приписала форварду Ювентуса "зрадницький" перехід в Інтер на правах вільного агента.
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"Станом на зараз я заперечую будь-які домовленості з будь-яким клубом. Ніякої домовленості з італійськими чи іноземними клубами поки не досягнуто", – цитує Антуна інсайдер Фабріціо Романо.
Додамо, що у поточному сезоні Дибала провів 35 матчів, в яких відзначився 14 голами та 6 асистами.
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