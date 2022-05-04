Агент Хорхе Антун порадив не поспішати з висновками щодо майбутнього свого клієнта – Пауло Дибали.

Сьогодні низка ЗМІ приписала форварду Ювентуса "зрадницький" перехід в Інтер на правах вільного агента.

Дибала визначився з новим клубом – аргентинець погодився на меншу зарплату, щоб відомстити Ювентусу

"Станом на зараз я заперечую будь-які домовленості з будь-яким клубом. Ніякої домовленості з італійськими чи іноземними клубами поки не досягнуто", – цитує Антуна інсайдер Фабріціо Романо.

Додамо, що у поточному сезоні Дибала провів 35 матчів, в яких відзначився 14 голами та 6 асистами.

Ювентус на останніх хвилинах вирвав вольову перемогу над Сассуоло