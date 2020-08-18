Агент Дибали пролив світло на майбутнє форварда в Ювентусі

"Останніми днями я читав у ЗМІ про відхід Дибали, але ці чутки повністю помилкові. Дибала – гравець Ювентуса, він щасливий, що є тут.

Ювентус готовий продати Дибалу – шалений цінник може відлякати потенційних покупців

Ми працюємо з клубом над продовженням контракту", – цитує слова Хорхе Антуна Football Italia.

Раніше ЗМІ повідомляли, що боси Юве хочуть розвантажити бюджет клубу та відпустити когось із пари Дибала – Роналду. Якщо ж його продаватимуть, то Ювентус хоче отримати за 26-річного форварда 90-100 мільйонів євро. Сам аргентинець бажає продовжити контракт з туринцями. "Стара синьйора" пропонує зарплату в розмірі 10 млн євро на рік, тоді як Пауло вимагає не менше 15 млн.

До слова, аргентинець в сезоні 2019/20 провів 46 матчів у складі Ювентуса, відзначився 17 голами та 14 асистами.

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