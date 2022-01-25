Мусса Сіссоко, який представляє інтереси французького нападника, прилетів на перемовини з керівництвом "синьо-гранатових".

Літак із агентом 24-річного француза сьогодні, 25 січня, приземлився біля приватного терміналу летовища Барселони. Найближчим часом Мусса Сіссоко проведе останню зустріч з представниками клубу щодо нового контракту з Дембеле.

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За підсумками перемовин буде ухвалене остаточне рішення щодо майбутнього Усмана. Раніше Дембеле не потрапив у заявку на два останні матчі через відмову продовжувати угоду на гірших умовах, повідомляє Mundo Deportivo.

Реальних варіантів два. Перший – Дембеле підписує новий контракт зі зменшенням зарплатні та знову виходить на поле. Другий – нападник покине клуб вже у січні. Відпускати його вільним агентом у плани Барси не входить.

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