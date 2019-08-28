Агент Дембеле не має сумніву, де форвард продовжить кар'єру

Нападник Барселони Усман Дембеле має ще незавершені справи у каталонському гранді, принаймні, так вважає його агент.

"Усман залишається в Барселоні – 100 відсотків. Немає жодного шансу, що він піде.

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Він хоче і буде домінувати в Барселоні", – цитує агента французького форварда Mirror.

Нагадаємо, в таборі "блаугранас" незадоволені поведінкою Усмана. Через деякі його витівки клуб був змушений штрафувати 22-річного нападника.

В поточному сезоні Ла Ліги Дембеле вже встиг з'явитись на полі, проте майже одразу зазнав травми. На відновлення гравцю знадобиться близько 5-ти тижнів.

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