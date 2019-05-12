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Відсутність Бейла у заявці Реала – це ганьба, – агент футболіста

12 травня 09:58 647 Читать на русском
Відсутність Бейла у заявці Реала – це ганьба, – агент футболіста
Гарет Бейл / Reuters

Агент вінгера мадридського Реала Гарета Бейла Джонатан Барнетт прокоментував відсутність гравця у заявці на гру проти Реал Сосьєдада.

26’ Мікель Меріно
57’ Хосеба Сальдуа
67’ Андер Мугуруса
 
Браїм Діас 6’
Хесус Вальєхо 39’
6’ Браїм Діас
26’ Мікель Меріно
39’ Хесус Вальєхо
57’ Хосеба Сальдуа
67’ Андер Мугуруса

"Відсутність Бейла в заявці на матч – це ганьба. Чи повинен він грати після того, як його не включили до складу в двох останніх поєдинках? Я можу тільки сподіватися, що він продовжить виступати за Реал. Але це залежить від Зідана".

"Бейл прагне залишитися в Реалі, але не впевнений, що цього хоче Зідан", – агент валлійця оцінив майбутнє вінгера

Також агент не впевнений, що французький фахівець хоче, щоб гравець залишався в команді.

"Тренер приймає рішення. Чи це повідомлення для Бейла, що він повинен покинути команду влітку? Про це треба запитати Зідана", – цитує Барнетта Goal.com.

В поточному сезоні Прімери Бейл провів 29 матчів, в яких відзначився 8-ма голами та 3-ма асистами.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Гарет Бейл Гарет Бейл Реал Сосьєдад - Реал Мадрид
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