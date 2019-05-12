Відсутність Бейла у заявці Реала – це ганьба, – агент футболіста

Агент вінгера мадридського Реала Гарета Бейла Джонатан Барнетт прокоментував відсутність гравця у заявці на гру проти Реал Сосьєдада.

"Відсутність Бейла в заявці на матч – це ганьба. Чи повинен він грати після того, як його не включили до складу в двох останніх поєдинках? Я можу тільки сподіватися, що він продовжить виступати за Реал. Але це залежить від Зідана".

"Бейл прагне залишитися в Реалі, але не впевнений, що цього хоче Зідан", – агент валлійця оцінив майбутнє вінгера

Також агент не впевнений, що французький фахівець хоче, щоб гравець залишався в команді.

"Тренер приймає рішення. Чи це повідомлення для Бейла, що він повинен покинути команду влітку? Про це треба запитати Зідана", – цитує Барнетта Goal.com.

В поточному сезоні Прімери Бейл провів 29 матчів, в яких відзначився 8-ма голами та 3-ма асистами.

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