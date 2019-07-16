Агент Бейла відреагував на інформацію про повернення валлійця в Тоттенхем

Агент півзахисника Реала Гарета Бейла не захотів говорити про ймовірний відхід гравця з мадридського клубу.

Сьогодні, 16 липня, низка європейських ЗМІ повідомила, що Тоттенхем має намір викупити валлійця за 50-60 млн євро.

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Проте агент Бейла Джонатан Барнетт так відреагував на цю інформацію для talkSPORT: "Я не коментую нісенітниці".

Зауважимо, що контракт Бейла з Реалом чинний іще три роки, а зарплата по ньому складає 17 мільйонів євро на рік.

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У Реалі Гарет Бейл грає з 2013 року. У сезоні-2018/19 півзахисник провів за "вершкових" 42 матчі у всіх турнірах, забив 14 голів і віддав 6 результативних передач.