Агент Бейла: Ставлення вболівальників Реала до Гарета – ганьба

Вінгер "галактікос" Гарет Бейл переживає не найкращі часи на Сантьяго Бернабеу.

Агент Джонатан Барнетт, який представляє інтереси форварда Реала Гарет Бейл, розкритикував ставлення вболівальників королівського клубу до його клієнта.

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"Покоління вболівальників Реала буде впродовж багатьох років говорити про голи Гарета. Чесно кажучи, їм повинно бути соромно за себе. Бейл заслуговує великої поваги. Те, як фанати Реала ставилися до нього – просто ганьба", – передає слова агента Sky Sports.

Нагадаємо, на 61-й хвилині зустрічі між Реалом та Барселоною Бейл був замінений під свист трибун Сантьяго Бернабеу. Після цього валлієць не став чекати завершення матчу та достроково покинув стадіон. Останнім часом у ЗМІ лунає інформація, що Бейл став дуже відлюдкуватим та майже не спілкується з одноклубниками, яким не подобаються поведінка форварда.

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