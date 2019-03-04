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Агент Бейла: Ставлення вболівальників Реала до Гарета – ганьба

16:57 228 Читать на русском
Агент Бейла: Ставлення вболівальників Реала до Гарета – ганьба
Гарет Бейл / Reuters

Вінгер "галактікос" Гарет Бейл переживає не найкращі часи на Сантьяго Бернабеу.

 
Іван Ракітіч 26’

Агент Джонатан Барнетт, який представляє інтереси форварда Реала Гарет Бейл, розкритикував ставлення вболівальників королівського клубу до його клієнта.

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"Покоління вболівальників Реала буде впродовж багатьох років говорити про голи Гарета. Чесно кажучи, їм повинно бути соромно за себе. Бейл заслуговує великої поваги. Те, як фанати Реала ставилися до нього – просто ганьба", – передає слова агента Sky Sports.

Нагадаємо, на 61-й хвилині зустрічі між Реалом та Барселоною Бейл був замінений під свист трибун Сантьяго Бернабеу. Після цього валлієць не став чекати завершення матчу та достроково покинув стадіон. Останнім часом у ЗМІ лунає інформація, що Бейл став дуже відлюдкуватим та майже не спілкується з одноклубниками, яким не подобаються поведінка форварда.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Гарет Бейл Гарет Бейл Іспанія Реал Мадрид - Барселона
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