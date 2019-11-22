Агент Бейла розповів, кому був адресований скандальний прапор "Уельс, гольф, Мадрид"

Агент зіркового півзахисника Реала Гарета Бейла пояснив, чому його клієнт дозволив собі скандальний тролінг на адресу свого клубу після матчу за збірну Уельсу.

Агент футболіста Джонатан Барнетт сказав, що ця скандальна витівка під час святкування виходу збірної Уельсу на Євро-2020 призначалася не вболівальникам Реала, а журналістам, які критикували гравця, інформує ESPN. Також, за словами Барнетта, він не хвилюється про можливі наслідки дій Бейла – Королівський клуб навряд чи буде приймати якісь санкції щодо валлійця.

Бейл та збірна Уельсу потролили Реал після виходу на Євро-2020

Нагадаємо, після перемоги над збірною Угорщини (2:0), яка забезпечила команді Раяна Гіггза вихід на Євро-2020, гравці на чолі з Бейлом потролили "вершкових" прапором "Уельс, гольф, Мадрид. У такій послідовності". Іспанський клуб різко відреагував на жарт Бейла, а відоме видання Marca жорстко проїхалося по зірковому гравцю.

Зазначимо, що в цьому сезоні Гарет Бейл зіграв за Реал 7 матчів у всіх турнірах і забив 2 голи. Його контракт з Королівським клубом розрахований до літа 2022-го року.

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