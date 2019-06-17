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Агент Бейла назвав "хр*нню" чутки про перехід у Баварію

21:47 163 Читать на русском
Агент Бейла назвав "хр*нню" чутки про перехід у Баварію
Гарет Бейл / ФК Реал Мадрид

Агент Гарета Бейла спростував інформацію про перехід валлійця у Баварію.

Вінгер Реала Гарет Бейл не перейде в мюнхенську Баварію на правах річної оренди. Про це чітко дав зрозуміти агент гравця.

Манчестер Юнайтед не захотів починати перемовини щодо трансферу Бейла, – ESPN

"Це хр*нь", – передає слова агента ESPN.

Наразі "королівський клуб" прагне здихатись гравця, який був придбаний влітку 2013 року за рекордні на той момент 100 млн євро, але не виправдав очікувань. Найсвітлішою плямою Гарета у футболці "вершкових" є дубль у ворота Ліверпуля у київському фіналі Ліги чемпіонів.

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