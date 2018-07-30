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Агент Бернарда провів зустріч зі спортивним директором Мілана

19:08 86 Читать на русском
Агент Бернарда провів зустріч зі спортивним директором Мілана
Бернард / ФК Шахтар

Екс-хавбек Шахтаря Бернард близький до переходу в італійський Мілан. Агент бразильця провів зустріч з Леонардо.

Агент Бернарда зутрівся зі спортивним директором Мілана Леонардо, повідомляє Gazzetta dello Sport.

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Бразилець покинув Шахтар цього літа після завершення контракту і перебуває в пошуках нового клубу.

Раніше у ЗМІ повідомлялось, що він також має великі шанси на перехід у Челсі та Монако.

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Бернард виступав у складі "гірників" з 2013 по 2018 роки, вигравши за цей час 3 чемпіонати та 3 Кубки України, а також 4 Суперкубки.

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