"Чи повернеться Бензема у Ліон? Так, я щиро думаю, що так і буде. Карім постійно розмовляє зі мною про це і дивиться всі матчі команди.

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На додаток до всього він ніколи не був на стадіоні "Стад де Люм'єр", і, на його думку, це те, чого він хоче. В його серці – Ліон", – цитує агента видання Football Espana.

Нагадаємо, Бензема – вихованець Ліона, за який виступав з 2005 по 2009 рік, після чого перейшов у Реал за 35 млн євро. У поточному сезоні француз провів за "галактікос" 24 матчі, в яких забив 15 голів і віддав 5 результативних передач. Transfermarkt оцінює гравця у 25 млн євро.

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