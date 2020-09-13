Колишній президент Баварії Улі Хьонесс пояснив, чому клуб не може піти на поступки Девіду Алабі у переговорах щодо нового контракту.

"Ми всі хочемо, щоб він залишився, тому що він чудовий хлопець і гравець. Агент Алаби – жадібна піранья. У Девіда прекрасний батько, з яким ми завжди приємно спілкуємося, але він потрапив під вплив цього агента.

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Насправді вся проблема в грошах. Він вже грає в найкращому клубі світу, куди йому ще йти? Я думаю, він не повинен дозволяти впливати на себе ззовні. Зайві один, два мільйони не зроблять його щасливішим, але порушать структуру зарплат в Баварії. Роберт Лєвандовскі і Мануель Нойєр – міра всіх речей. Ніхто з ними не зрівняється", – підкреслив Хьонесс в коментарі Kicker.

Зазначається, що Алаба хоче отримати від Баварії контракт на 5 років із зарплатнею 25 млн євро за сезон, а представник австрійця Піні Захаві розраховує на гонорар з восьмизначною сумою.

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