Африканський гравець помер під час матчу від серцевого нападу – напередодні він заявив про ризик смерті

Нападник свазілендського клубу Маланті Чіфс помер на футбольному полі.

Уродженець Бурунді Фаті Папі помер від серцевого нападу під час футбольного матчу, в якому його Маланті Чіфс приймав Грін Мамба.

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28-річному форварду раптово стало зле, а медики не змогли нічого вдіяти, щоб врятувати його життя, повідомляє Marca.

Цікаво, що напередодні Фаті Папі дав інтерв'ю місцевим ЗМІ, в якому заявив, що знає про свою хворобу. За його словами, лікарі попереджали гравця, що він може померти, якщо не завершить футбольну кар'єру.

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