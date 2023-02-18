Африканські футболістки ледве не вбили рефері на полі – відео неймовірної жорстокості
Головний арбітр матчу ледве вирвався з рук розлючених жінок.
Під час матчу жіночої ліги з футболу в ДР Конго стався жахливий інцидент. Після того, як рефері дав фінальний свисток на нього накинулися футболістки однієї з команд, яким не сподобалося рішення про непризначений пенальті.
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Головний арбітр матчу намагався втекти, але не зумів. Згодом, все ж таки чоловік зміг вирватися з рук розлючених жінок. Його негайно відправили до роздягальні. Федерація футболу ДР Конго поки ніяк не відреагувала на інцидент.
Зауважимо, що команда Мотема Пембе, чиї футболістки проявили агресію, програла Мазембе з рахунком 1:5.
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