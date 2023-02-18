Під час матчу жіночої ліги з футболу в ДР Конго стався жахливий інцидент. Після того, як рефері дав фінальний свисток на нього накинулися футболістки однієї з команд, яким не сподобалося рішення про непризначений пенальті.

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Головний арбітр матчу намагався втекти, але не зумів. Згодом, все ж таки чоловік зміг вирватися з рук розлючених жінок. Його негайно відправили до роздягальні. Федерація футболу ДР Конго поки ніяк не відреагувала на інцидент.

Зауважимо, що команда Мотема Пембе, чиї футболістки проявили агресію, програла Мазембе з рахунком 1:5.

DR Congo



See how players of DC Motema Pembe Women's team chased and attack a referee for not awarding them a penalty in their game against TP Mazembe Women.



Motema Pembe were trailing 5-1 before the incident happened in Lubumbashi. pic.twitter.com/AmlJVbtMCN — Nuhu Adams (@NuhuAdams_) February 16, 2023

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