У листі від 21 липня Брайс подав у відставку з посади тренера збірної Камеруну, інформує FootMercato. За цим раптовим відходом ховається напружена і нестабільна ситуація, що склалася з моменту його призначення.

Тренер збірної Камеруну пригрозив Асоціації футболу відставкою – вона дозволила собі небувалу зухвалість

З перших тижнів між Марком Брайсом і президентом Федерації футболу Камеруну Самуелем Ето'О виникли серйозні розбіжності, особливо з питань складу технічного персоналу, свободи дій тренера і передбачуваного втручання в ухвалення деяких спортивних рішень.

Переломний момент настав, коли Брайс відмовився співпрацювати з персоналом, призначеним Федерацією в односторонньому порядку, без попередніх консультацій. До цього додалися постійні чутки про невиплачену зарплату, що, як повідомляється, також вплинуло на рішення бельгійського фахівця.

Зіткнувшись з цією атмосферою недовіри, Брайс вирішив піти, пославшись у своєму листі на робочу обстановку, яка стала несумісною з його професійними принципами.

Санта-Колома: проросійський власник із Києва, нашестя іспанців та наставник з Барселони випробують Полісся