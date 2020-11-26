У рамках 4-го туру Ліги Європи УЄФА афінський АЕК приймає луганську Зорю. Стартові склади команд і посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині.

Матч АЕК – Зоря розпочнеться о 19:55 за київським часом. Переглянути матч можна в прямому ефірі телеканалу "Футбол 1", а також через сервіси Oll.tv та MEGOGO. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

АЕК – Зоря: анонс матчу Ліги Європи

Стартові склади команд

АЕК: Атанасіадіс – Сварнас, Чигринський, Неделчару – Бакакіс, Крстічіч, ​​Шахов, Сімоеш, Інсуа – Лівая, Танковіч.

Запасні: Цінтотас, Теохаріс, Ансаріфард, Албаніс, Олівейра, Галанопулос, Хнід, Сарделіс, Христопулос, Махаірас, Ботос, Васілантонопулос.

Зоря: Шевченко – Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Циганікс – Іванісеня – Юрченко, Кочергін, Кабаєв – Громов, Гладкий.

Запасні: Васіль, Мацапура, Луньов, Перовіч, Назарина, Алефіренко, Піддубний, Гринь, Саядманеш.

Зоря після трьох турів групового етапу Ліги Європи не набрала жодного очка. У домашньому матчі проти АЕКа луганці зазнали розгромної поразки.

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