"Я дуже задоволений першим таймом у виконанні нашої команди, ми грали дуже добре. По перерві ми мусіли весь час захищатися. СК Дніпро-1 перехопив ініціативу, у них дуже хороші футболісти і саме це ми побачили у другому таймі, насамперед їхню майстерність у грі. Ми здобули позитивний результат, але ще нічого не вирішено. Попереду гра-відповідь у Ларнаці і вона буде дуже складною для нас.

Кучер назвав дві причини, які завадили СК Дніпро-1 вдало дебютувати у Лізі Європи

Тим не менше, я з оптимізмом дивлюся у майбутнє. Сподіваюся, що атмосфера вдома буде дуже хорошою, ми зможемо показати позитивний результат і зіграти так, як ми діяли вчора у першому таймі. З вертикальністю в атаці, з атакою в простір і з динамікою – це саме те, що ми добре робили. Сподіваюся, що саме таку модель гри ми покажемо і в Ларнаці.

Ми маємо розуміти, що СК Дніпро-1 – це дуже сильний суперник, з дуже сильними гравцями. Ми не прагнули щось змінювати у перерві гри. Я сказав хлопцям, що ми маємо чудову можливість виграти, забити ще, тому ми не повинні щось змінювати у своїй грі. І ми не змінилися, але змінився СК Дніпро-1. Вони почали вище пресингувати, стали грати агресивніше, і ми не завжди могли із цим впоратися.

У другому таймі у нас були помилки, але і суперник додав у грі. У дніпрян було багато технічних виконавців, які добре грали в середини поля і нам було насправді складно. Але усі ми до матчу раділи би перемозі 2:1, тому сьогодні задовлені. Звісно, що є певні параметри гри, в яких треба покращуватися – це стосується стандартів, а після перерви ми взагалі дуже низько діяли, але ж ми повинні розуміти проти кого ми грали, проти команди, яка не так давно грала у фіналі Ліги Європи проти Севільї, тому ми маємо це пам’ятати і радіти результату", – цитує Ольтру офіційний сайт СК Дніпро-1.

Нагадаємо, у першому номінально домашньому поєдинку плей-офф кваліфікації Ліги Європи дніпряни поступились кіпрському АЕКу з рахунком 1:2. Матч-відповідь відбудеться 25 серпня.

СК Дніпро-1 програв АЕКу в першому матчі плей-офф кваліфікації Ліги Європи – Сваток забив у свої та чужі ворота