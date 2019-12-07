АЕК у першому матчі Чигринського після травми знищив Паніоніос – українець забезпечив кліншит афінян

Українець Дмитро Чигринський допоміг АЕКу впевнено здолати Паніоніос у рамках 13-го туру грецької Суперліги.

Греція, Суперліга, 13-й тур

АЕК – Паніоніос – 5:0

Голи: Олівейра, 17, 27, 64 (пенальті), Верде, 77, Манталос, 89

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Справжнім героєм зустрічі став нападник "жовто-чорних" Нелсон Олівейра. Португальцю вдалося оформити хет-трик ще до середини другого тайму. Спочатку форвард класно поклав у дальній кут після перехоплення, потім – вдало зіграв на добиванні після кутового, а на десерт впевнено реалізував пенальті за фол на собі.

Довершили побиття "синьо-червоних" гостей Даніеле Верде (розкішно пробив зі штрафного) та Петрос Манталос, який забив ударом із середньої дистанції завдяки рикошету.

До слова, Дмитро Чигринський провів на полі всі 90 хвилин. АЕК після цієї перемоги піднявся на 3-тє місце, але від лідируючого Олімпіакоса відстає вже на 10 очок.

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