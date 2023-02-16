АЕК – СК Дніпро-1: стартові склади та онлайн-трансляція матчу Ліги конференцій
Дніпро-1 зустрічається з кіпрським АЕКом в першому матчі плей-офф Ліги конференцій. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч АЕК – СК Дніпро-1 стартує о 19:45 за київським часом. Дивитися матч в прямому етері можна на сервісі MEGOGO.
Стартові склади команд
АЕК: Піріч – Росалес, Мілічевіч, Томовіч, Гарсія – Понс, Густаву – Фараж, Трічковскі, Яколіш – Лопеш.
Запасні: Тумпас, Стилянідіс, Гонсалес, Касас, Санджурджо, Енглезу, Крістофору, Наум, Андреу, Мамас, Ніколіч.
СК Дніпро-1: Валеф – Вілліам, Сваток, Сарапій, Амаш – Бабенко, Рубчинський – Гуцуляк, Піхальонок, Пеглоу – Довбик.
Запасні: Рибак, Кінарейкін, Кононов, Адамюк, Горбунов, Феліпе, Когут, Назаренко, Танчик.
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