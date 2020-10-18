Грецькі АЕК та ПАОК зустрічались в рамках 5-го туру чемпіонату. Звіт про матч за участі українців читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Греції, 5-й тур

АЕК – ПАОК – 1:1

Голи: Ансаріфард, 23 – Мург, 89

Чигринський програв Олімпіакосу фінал Кубка Греції

АЕК у принциповому протистоянні приймав ПАОК у домашніх стінах. У стартовому складі вийшли відразу двоє українців – Дмитро Чигринський та Євген Шахов. Для команди наших співвітчизників матч розпочався вдало, адже їхній одноклубник забив на 19 хвилині. До перерви більше голів не було.

У другому таймі ПАОК взявся відігруватись. АЕК захищався до останнього, проте гості все ж зуміли відзначитись голом наприкінці матчу – на забитий м'яч команда награла, адже у них була шалена перевага в ударах по воротах (13 проти 2). Фінальний свисток фіксує неприємну для українців нічию 1:1. ПАОК розташувався на 4-й сходинці, АЕК йде п'ятим.

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