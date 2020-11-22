Греція, 9 тур

АЕК – Ларіса – 4:1

Голи: Махерас, 55, Ансаріфард, 72, Сімоеш, 79, Галанопулус, 89 – Мілославлевіч, 67

Зоря повідомила про масові випадки коронавірусу за тиждень до матчу проти АЕКа

Суперник Зорі в Лізі Європи, в гості до якого луганцям належить завітати вже у четвер, розім'явся у чемпіонаті Греції. Ларіса в нинішній кампанії перемогла лише одного разу, тому стала легкою здобиччю і для "жовто-чорних".

Щоправда, перший тайм завершився без голів. Зате у другій половині господарі відвантажили у ворота суперника 4 м'ячі, а пропустили лише одного разу. З українців на полі з'явився лише Євген Шахов і відіграв 81 хвилину.

Додамо, що матч 4-го туру групового етапу Ліги Європи АЕК – Зоря відбудеться у четвер, 26 листопада. Початок гри о 19:55.

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