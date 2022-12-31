АЕК не збирається продовжувати контракт з Шаховим, – ЗМІ
14:15 - Читать на русском
Півзахисник АЕКа Євген Шахов змінить клубну прописку наступного літа.
Шахов покине АЕК влітку 2022 року, коли завершиться його контракт з грецьким клубом, повідомляє Footboom. В угоді є опція продовження співпраці на рік, проте клуб не планує її активувати.
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Таке рішення ухвалили через зміну клубної політики – в АЕКу чимало вікових гравців, тому влітку на греків очікує омолодження складу.
Додамо, що Шахов провів 14 матчів за АЕК у поточному сезоні, у яких відзначився 1 забитим голом.
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