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АЕК може орендувати Пантіча

12:58 621 Читать на русском
АЕК може орендувати Пантіча
Александар Пантіч / Фото: ФК Динамо

Захисник Динамо Александар Пантіч може продовжити кар'єру в чемпіонаті Греції.

Грецький АЕК розглядає варіант можливої оренди сербського захисника "біло-синіх" Александар Пантіча, інформує Динамоманія з посиланням на місцеві ЗМІ.

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За інформацією грецької преси, 26-річний захисник потрапив до сфери зацікавлень АЕКа і клуб може взяти в оренду футболіста.

До слова, Динамо поки не заявило захисника на сезон 2018/19.

Відзначимо, раніше в ЗМІ повідомлялось, що АЕК хоче підписати Пантіча через травму українського захисника команди Дмитра Чигринського.

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Теги
Греція Трансфери Динамо Київ Трансфери чемпіонату України Александар Пантіч Александар Пантіч Динамо Динамо АЕК Афіни АЕК Афіни
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