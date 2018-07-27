АЕК може орендувати Пантіча

Захисник Динамо Александар Пантіч може продовжити кар'єру в чемпіонаті Греції.

Грецький АЕК розглядає варіант можливої оренди сербського захисника "біло-синіх" Александар Пантіча, інформує Динамоманія з посиланням на місцеві ЗМІ.

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За інформацією грецької преси, 26-річний захисник потрапив до сфери зацікавлень АЕКа і клуб може взяти в оренду футболіста.

До слова, Динамо поки не заявило захисника на сезон 2018/19.

Відзначимо, раніше в ЗМІ повідомлялось, що АЕК хоче підписати Пантіча через травму українського захисника команди Дмитра Чигринського.

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