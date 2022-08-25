АЕК Ларнака – СК Дніпро-1: стартові склади та онлайн-трансляція матчу-відповіді плей-офф кваліфікації Ліги Європи
АЕК із Ларнаки в рамках другого матчу вирішального раунду кваліфікації ЛЄ приймає СК Дніпро-1. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч-відповідь плей-офф кваліфікації Ліги Європи УЄФА 2022/23 між АЕК Ларнакою та СК Дніпро-1 розпочнеться о 19:00 за київським часом. Перша зустріч завершилась перемогою кіпріотів з рахунком 2:1. Телетрансляція зустрічі доступна на каналі "2+2", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".
АЕК Ларнака – СК Дніпро-1: анонс матчу-відповіді плей-офф кваліфікації Ліги Європи
Стартові склади
АЕК Ларнака: Піріч – Росалес, Мілічевіч, Гонсалес, Енглезу – Ойєр, Луїш Густаву – Фараж, Альтман, Дьюрчо – Лопеш.
СК Дніпро-1: Валеф – Адамюк, Сваток, Логінов, Бусанелло – Бланко, Бабенко – Гуцуляк, Піхальонок, Танчик – Довбик.
Запасні: Рибак, Юрчук, Кононов, Громов, Рубчинський, Назаренко, Когут.
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