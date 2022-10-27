Перед початком сезону більшість вболівальників та експертів вважала Динамо практично безальтернативним чемпіоном України. Матчі у відборі до Ліги чемпіонів також давали надію на нормальний сезон. Провал стався тільки там, де і мав статись, а в інших поєдинках було багато перспективних речей. Проблеми списувались виключно на кондиції та особливості формування складу в непростих умовах війни.

"Динамо ще ніколи не опинялось у такій ситуації": Луческу – про перевагу АЕКа і ціну перемоги для киян

І ось на дворі кінець жовтня. Кияни йдуть на 8-й позиції у чемпіонаті, здобувши всього три перемоги, причому в статистичному плані немає ніяких аномалій. Динамо – реальний середняк УПЛ за великою кількістю показників. В той же час, у Лізі Європи команда видала найгірший старт у клубній історії – і це сталося ще після третьої поразки поспіль. Програш Ренну в попередньому турі лише збільшив глибину антирекорду.

Шанси на вихід у плей-офф уже втрачені, але можна зачепитись за вихід у Лігу конференцій. Для цього обов'язково треба перемагати АЕК Ларнаку. Існує спокуса заявити, що в даному випадку немаає сенсу говорити про якісь цифри чи тактичні особливості команд – кіпріотів необхідно бити просто тому, що це кіпріоти. Де Динамо, а де АЕК Ларнака?

Втім, сумна істина полягає у тому, що АЕК Ларнака випереджає "біло-синіх" на три очки завдяки перемозі у особистій зустрічі в Кракові. Істина полягає також у тому, що команди Мірчі Луческу й Хосе Ольтри йдуть п'ятими й шостими з кінця за кількістю дотиків у штрафному, а середня гострота ударів киян є однією з найнижчих у Лізі Європи. Кіпріоти в цьому аспекті дещо кращі.

В цілому, Динамо й АЕК Ларнака мають приблизно однакову статистику за більшістю показників. В кадровому плані наш сьогоднішній суперник нічим не гірший за "біло-синіх" – тут виступають футболісти з досвідом Ла Ліги, а також збірники Північної Македонії та Боснії й Герцеговини. Різниця полягає лише в стилістиці – кияни більше працюють з м'ячем і тримають дещо вищий темп гри, а острів'яни заточені на флангові контратаки.

У чемпіонаті АЕК Ларнака останнім часом не дивував. Як і раніше, цей колектив тримається у лідерах, але не є найсильнішим. В останньому турі "кітіонці" мінімально програли АПОЕЛу битву за третє місце, однак перед цим вони не пустили Аріс на першу позицію – підопічні Хосе Ольтри виграли з рахунком 2:1. За результативністю сьогоднішній суперник Динамо йде третім на Кіпрі.

В рамках же Ліги Європи острів'яни зіграли нічим не краще за Динамо. Майже у всіх матчах була інтрига, але Ларнаку перегравали повністю. За очікуваними очками в групі АЕК навіть поступається киянам на 0,7 пунктів. Це – плюс для підопічних Мірчі Луческу.

Киянам необхідно зібратись і зробити те, що вони точно здатні зробити – перемогти рівного суперника. От тільки здатність ця поки що залишаєтья теоретичною, а на практиці маємо поразку кіпріотам у Кракові за бездарної гри та дуже слабкий матч проти Ворскли в попередньому турі чемпіонату України. Там "біло-сині" теж не мали права ганьбитись, а опонент був надзвичайно вразливим у обороні (ще й слабко пресингував). Результат – нічия при невеликій кількості моментів.

Навряд чи динамівцям подобається ганьбитись щотижня, хоча навіть тактичні аналітики все частіше стали говорити про брак мотивації футболістів. Матч проти АЕК Ларнаки покаже, наскільки вони праві.

Кадрова ситуація

Хосе Ольтра не може розраховувати на допомогу екс-дніпрянина Бруну Гами. Португалець давно перебуває у лазареті. Також через дискваліфікацію недоступний Анхель Гарсія. Крім того, головний тренер АЕК Ларнаки повідомив, що сьогодні не зіграє Генрі Арнау.

У Динамо ситуація значно важче. За відсутність Шапаренка нагадувати не треба. Супряга після операції на стегні не зіграє ще дуже довго. Бойко порвав хрести, а Бущан відновлюється після травми меніска – на воротах зіграє Нещерет. Зрештою, в лазарет загримів Дубінчак, а новачок Лонвейк на Лігу Європу не заявлений.

Орієнтовні склади на матч АЕК Ларнака – Динамо

АЕК Ларнака: Піріч – Росалес, Мілічевіч, Томовіч, Гонсалес – Понс, Санхурхо – Фараж, Наум, Дьюрчо – Трічковскі

Динамо: Нещерет – Кендзьора, Попов, Забарний, Караваєв – Сидорчук, Шепєлєв – Циганков, Буяльський, Кабаєв – Бєсєдін

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Букмекери надають невеличку перевагу Динамо, але в цілому коефіцієнти на перемогу якоїсь із команд дуже великі. Найнижчий кеф дають на нічию – саме її вважають найбільш вірогідним результатом поєдинку на Кіпрі. З цим можна погодитись.

Суперники рівні як за складом, так і за більшістю статистичних показників, тож на хід зустрічі цілком може вплинути і якась рандомна історія. Так чи інакше, зовсім не віриться у здатність Динамо видати потужний матч, тому що таких у поточному сезоні ще не було. В кращому випадку, "біло-сині" у зустрічі проти сильного суперника заслуговували втримати нічию.

Крім вічних проблем з концентрацією захисників та доволі сумнівного психологічного налаштування, варто відзначити велику кількість тактичних проблем. У команди Мірчі Луческу катастрофічна ситуація з організацією позиційного наступу, а за наявності інтенсивного пресингу з боку суперника "лягає" все просування м'яча. АЕК нічим не кращий, але кіпріотів і нічия влаштує.

Поєдинок проти Ворскли показав, що у Динамо немає ніякого прогресу, тож ми ризикнемо поставити на нічию в Ларнаці. Навіть якщо кияни виграють, то по духу це буде нічийний матч. Будемо сподіватись, що все-таки "біло-сині" знайдуть в собі й сили здобудуть перемогу, однак логіка підказує ставити на "мирову".

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