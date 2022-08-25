"У АЕКа дуже гарна, збалансована і досвідчена команда, яка більше грає другим номером, але вдома можуть грати і першим, тому ми до цього повинні бути готові. Ми детально розібрали першу гру. Щодо гравців, то можу виділити Альтмана, хоча взагалі у АЕКа багато хороших футболістів.

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Погода не повинна завадити нам, адже ми і самі вже до такої звикли. Ми багато матчів провели на зборах під час спекотної погоди. Ну, а щодо передчуття, то у всієї команди воне одне – усі ми хочемо у групу Ліги Європи", – цитує Піхальонка прес-служба СК Дніпро-1.

Перший поєдинок проти АЕКа СК Дніпро-1 програв з рахунком 2:1, що залишає шанси поборотися за вихід у наступний раунд. Матч відбудеться сьогодні, 25 серпня. Початок о 19:00.

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