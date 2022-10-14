Фенербахче здобув третю перемогу на групповому етапі Ліги Європи – АЕК Ларнака не зміг втримати бодай нічию. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Фенербахче переміг АЕК з Ларнаки і гарантував собі участь у плей-офф Ліги Європи. У наступних матчах команді Жорже Жезуша залишилось тільки вирішити, у якій стадії турніру вона опиниться.

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На Кіпрі польський арбітр Павєл Рачковскі призначив відразу три пенальті: один – на користь господарів і два – у їхні ворота. Центрфорвард кіпріотів Трічковскі, як і нападник гостей Міши Батшуаї свої "вироки" реалізувати змогли – на відміну від Еннера Валенсії.

Також за Фенербахче відзначився Жоао Педро. Він забив єдиний гол з гри у цій зустрічі.