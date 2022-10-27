Кіпрська та українська команди обрали комплекти екіпірування, в яких вийдуть на поле у ключовому протистоянні.

Вже сьогодні, 27 жовтня, в рамках 5-го туру Ліги Європи відбудеться поєдинок між АЕКом і Динамо. Вранці у день матчу відбулася традиційна передматчева нарада з організаційних питань. Серед іншого було затверджено, у формі яких кольорів проведуть зустріч команди.

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За повідомленням офіційного сайту Динамо, кияни зіграють в основному комплекті форми біло-блакитних кольорів, а воротар проведе матч у чорному екіпіруванні. АЕК обрав форму жовто-зеленого забарвлення, а голкіпер одягне світло-блакитне обмундирування.

Нагадаємо, після 4-х турів АЕК йде у турнірній таблиці групи В третім з трьома балами, Динамо наразі без очок. Перемога залишає киянам шанс потрапити у Лігу конференцій. Початок зустрічі о 19:45.

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