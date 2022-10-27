Динамо зіграє проти АЕКа з Ларнаки в п'ятому турі групового етапу Ліги Європи сезону 2022/23. Де дивитися гру онлайн і на якому каналі, підкаже Футбол 24.

Зустріч української та кіпрської команд відбудеться сьогодні, 27 жовтня, о 19:45 за Києвом. Футбол 24 проведе текстову онлайн-трансляцію гри. Попередній матч за участю колективів завершився мінімальною перемогою АЕКа.

АЕК Ларнака – Динамо: анонс матчу Ліги Європи

Де дивитись матч АЕК Ларнака – Динамо

Поєдинок в прямому етері можна переглянути на платформі MEGOGO (за наявності відповідної підписки), починаючи з 19:30. Сервіс є офіційним транслятором єврокубків у сезоні 2022/23. Також показ гри доступний на Volia TV. Аналітична студія до та після зустрічі не передбачається.

Нагадаємо, Динамо йде останнім у квартеті В з нулем залікових балів, АЕК має на три очки більше. Команді Мірчі Луческу сьогодні потрібна лишень перемога, щоб мати бодай теоретичні шанси на плей-офф Ліги конференцій.

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